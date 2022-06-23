В ISW дали невтішний прогноз щодо Лисичанська

Найближчими днями очікується складна ситуація навколо Лисичанська

Найближчими днями російські військові спробують продовжити наступ на Лисичанськ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська продовжують наступ, і найближчими днями можуть дійти до Лисичанська. Про це повідомляє Інститут з вивчення війни (ISW).

За інформацією американських аналітиків, окупанти продовжують наступати на південь від Лисичанська вздовж західного берега річки Сіверський Донець і, ймовірно, найближчими днями досягнуть міста, проте вони не зможуть швидко захопити район Сєвєродонецьк-Лисичанськ.

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За інформацією експертів, армія РФ продовжить перегрупування та інтенсифікацію операцій у районі між Бахмутом та Лисичанськом для просування до Лисичанська з додаткового напрямку. Також окупанти перерізатимуть шляхи постачання наших військових і намагатимуться найближчими днями закріпити контроль над усім районом Сєвєродонецьк-Лисичанськ.

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