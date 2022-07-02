У Хмельницькому колаборантка "зливала" окупантам інформацію про ЗСУ (фото)

У Хмельницькому перед судом постане прихильниця "російського світу ": поліцейські направили до суду обвинувальний акт щодо колаборантки. Про це повідомляє поліція регіону.
Співробітники поліції спільно зі співробітниками СБУ викрили 50-річну мешканку обласного центру у колабораційній діяльності. Поліцейські вже завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду.
"Жінка протягом лютого-квітня цього року на особистій сторінці в соцмережі публікувала відеоматеріали, що заперечували факт збройної агресії проти України та розповсюдження державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України. Також вона здійснювала громадські заклики до підтримки рішень та дій держави-агресора, відверто прославляючи військовослужбовців Росії", – йдеться у повідомленні.
Під час обшуку у неї було виявлено російські прапори та інші предмети із символікою країни-агресора.
Поліцейські дізнавачі повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину.
Ситуація з колаборантами
- У березні Верховна Рада України ухвалила закони, що стосуються колабораційної діяльності . Було прийнято закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність) (реєстр. № 5143) та закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність) (реєстр. №5144) .
- У Київській області судитимуть зрадника , який видав окупантам командира та учасників загону самооборони Йому загрожує до 15 років ув'язнення.
- У Харківській області затримано колаборанта Євгена Брюханова, який погодився допомагати російським окупантам в Ізюмі
- Крім того, ми повідомляли про те, що депутат Ізюмської міськради від ОПЗЖ Анатолій Фомічевський допоміг російським окупантам захопити місто показавши незахищений шлях, розповів Максим Стрельников.
- Зазначимо, що громадянам України, які співпрацюють із російськими окупантами, загрожує кримінальна відповідальність аж до довічного позбавлення волі.