На Херсонщині ЗСУ професійно знищили склади боєприпасів окупантів

Щодня українські військові нищать загарбників

ЗСУ накрили окупантів вогнем/Фото: оперативне командування "Південь", колаж: "Сьогодні"

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ в Херсонській області знищили дві одиниці броньованої техніки, а також чотири автомобілі. Українські захисники застосували артилерію.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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Деталі

Крім броньованої техніки та автомобілів окупантів ЗСУ у трьох різних населених пунктах Херсонської області знищили польові склади боєприпасів російської армії.

По всій лінії зіткнення ситуація на південному напрямку оборони динамічна і напружена. Російські війська завдають удари, але іноді ворог виходить і на стрілецькі бої, намагаючись фізично відтіснити підрозділи ЗСУ. Однак після невдалих спроб наступу відступив, залишаючи вбитих, поранених і пошкоджену техніку.

Озвучені загальні втрати росіян

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.06 орієнтовно становлять:

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особового складу – близько 31 500 (+140) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1393 (+3) одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 3429 (+13) одиниць;

артилерійських систем — 703 (+9) одиниці;

РСЗВ — 213 (+6) одиниць;

засобів ППО – 96 (+0) одиниць;

літаків – 212 (+0) одиниць;

вертольотів – 178 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 (+6) одиниць;

крилатих ракет — 125 (+0);

кораблів/катерів — 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 2406 (+1) одиниць;

спеціальної техніки – 53 (+0).

Найбільші втрати противник зазнав на Слов'янському напрямку. Дані уточнюються.

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