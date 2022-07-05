На Херсонщині окупанти призначили "головою кабміну" колишнього ФСБшника (фото)

Колаборанти в регіоні оголосили про формування "уряду"

У Херсонській області заявили про формування "уряду". Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти призначили главу окупаційного "уряду" Херсонщини. Ним став колишній ФСБшник Сергій Єлісєєв.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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За його словами, колаборанти на Херсонщині оголосили про формування "уряду". Так званим "главою кабінету міністрів" призначено заступника глави уряду Калінінградської області Сергія Єлісєєва.

Ще дві посади в окупаційному уряді отримали колишні російські чиновники.

"Сподіваємось, цих клоунів партизани підірвуть найближчим часом", – наголосив Братчук.

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Сергій Єлісєєв

Як ЗСУ зірвуть окупантам референдум

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що російській окупаційній владі не вдасться спокійно провести фейковий референдум про входження Херсонської області до складу Росії. ЗСУ відпрацьовуватимуть і цей сценарій.

Він також зазначив, що росіяни не мають ресурсів і наш наступ стримувати, і фейковий референдум проводити.

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Раніше ми писали, що російські окупанти здійснили парні гелікоптерні нальоти на підрозділи ЗСУ в Херсонській області. Таким чином загарбники намагалися повернути контроль над населеними пунктами, які відбили українські військові під час контрнаступу.