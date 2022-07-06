У Херсоні вибухи та чорний дим: що горить

Вибух пролунав біля вокзалу

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У тимчасово окупованому Херсоні видно дим. Очевидці кажуть – у районі залізничного вокзалу. До того в місті пролунав вибух, передає "Суспільне Херсон".

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що біля залізничного вокзалу знищили склади військових РФ.

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Фото: Суспільне Херсон

Також повідомляється, що було чути вибухи й у Скадовську. Є інформація, що там накрили російську військову базу.

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Фото: Суспільне Херсон

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Донецьку зафіксовано прильоти снарядів та пожежу. Внаслідок обстрілу в місті почалася сильна пожежа в Азотному мікрорайоні міста.

Відомо про 17 "прильотів". Про постраждалих наразі не повідомляється.