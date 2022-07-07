У Херсоні окупанти вигадали пекельний "лайфхак", щоб приховати свої втрати

На околицях міста помічені місця з великою кількістю обгорілих людських залишків

У Херсоні окупанти спалюють тіла своїх товаришів по службі. Фото: AP Photo

У Херсоні російські окупанти спалюють тіла своїх військових, щоб приховати реальну кількість втрат. На околицях міста неодноразово помічено місця з великою кількістю обгорілих людських залишків. Ідентифікувати їхню належність складно через значні пошкодження вогнем.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Подробиці

Ці тіла привозять вантажними автомобілями з місцевого СІЗО. Щоб приховати факти навмисного спалення тіл, представники окупаційної армії намагаються видати це за наслідки артилерійських обстрілів та подальших пожеж. На місці подій спочатку чувся потужний вибух, після цього виникала пожежа. Доступ відповідним службам для ліквідації пожежі забороняють.

Повідомляють і про потерпілих місцевих зрадниках.

"Відомий херсонський колаборант Євген Соболєв, начальник виправної колонії № 90, лежить у міській клінічній лікарні ім. Лучанського на 4-му поверсі у відділенні ортопедії. Після вибуху машини в якій був Соболєв, йому встановлено апарати Ілізарова на обидві ноги", – заявили у розвідці.

Також у Херсоні продовжується переоформлення медичних закладів та пошук медичних працівників. Через те, що багато лікарів не погодилося працювати на ворога та виїхало з тимчасово окупованих територій, ситуація стає критичною. Зокрема, відзначається сильний брак анестезіологів.

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Ситуація в Херсоні

Російські загарбники в тимчасово окупованому Херсоні вантажать холодильники, пральні машини та іншу побутову техніку і відправляють у напрямку Криму.

В окупованих містах України у людей виникають фінансові проблеми, вони не можуть проводити базові банківські операції та купувати продукти. Тож у магазинах Херсона тепер запроваджується справжній натуральний обмін. Тобто товари обмінюють на якісь інші товари.

"Продавець щоразу окремо домовляється з покупцем про курс такого обміну", – наголошують розвідники.

Окрім того, у магазинах зафіксували продуктові кредити. Тобто продавці відпускають товари в борг, і часто під 10-20%.

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Раніше ми розповідали, що окупанти в Херсонської області заблокували YouTube, Instagram та Viber. Про це розповів так званий речник окупаційної адміністрації Сергій Мороз.