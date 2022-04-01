На Донеччині окупанти за добу вбили 5 цивільних та 22 поранили – постраждали діти

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі

Російські окупанти вбивають мирних мешканців. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 31 березня, у Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів загинуло п'ятеро осіб. Крім того, 22 особи отримали поранення, серед них – чотири дитини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Яка ситуація у Донецькій області?

31 березня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 5 осіб: 2 у Мар'їнці, 2 у Вугледарі та 1 у Костянтинівці. Поранення отримали 22 особи, зокрема – 4 дитини.

Крім того, вдалося уточнити інформацію про двох осіб, які загинули біля Мелекіного під час спроби вирватися з Маріуполя. Серед них одна дитина.

За словами Кириленка, зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Ситуація у Донецькій області

Окупанти обстріляли Донецьку область фосфорними снарядами

Вночі росіяни продовжували обстріл у центральній частині Донецької області. У Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці ворог знову застосував фосфорні снаряди. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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"До Курахівської міської лікарні доставлено 11 поранених цивільних з Мар'їнської громади, серед них 4 дитини. Зранку під ворожим обстрілом і Очеретинська громада. Внаслідок чого – двоє поранених", – йдеться у повідомленні.