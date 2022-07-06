У Донецьку окупанти видаватимуть людям воду лише за паспортом

Постійного доступу до питної води у жителів міста не буде

Окупанти не видаватимуть людям воду без паспорта "ДНР"/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Донецьку російські окупанти видаватимуть людям бутильовану воду лише за паспортом. Таке "нововведення" почне діяти з 7 липня.

Про це повідомляють Telegram-канали.

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"Воду можна отримати в пунктах роздачі води на всіх зареєстрованих членів сім'ї за наявності паспорта та свідоцтва про народження дітей", — йдеться у повідомленні.

Мешканцям, які не мають реєстрації, питання з водою пропонують вирішувати в окремому порядку. Зазначається, що постійного доступу до води у людей не буде, а лише з 10 до 18 години.

Британська розвідка розсекретила план РФ щодо Донбасу

Російські військові, ймовірно, намагатимуться штурмувати місто Слов'янськ на Донеччині. Військові РФ зі Східної та Західної груп військ зараз, ймовірно, перебувають приблизно за 16 км на північ від міста. Про це говориться у щоденному звіті британської розвідки.

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"З огляду на те, що місто також перебуває під загрозою з боку Центральної та Південної груп військ, існує реальна ймовірність того, що битва за Слов'янськ стане наступною ключовою битвою у боротьбі за Донбас", – йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідки, за останній тиждень російська армія, ймовірно, просунулась ще на 5 км головною дорогою E40 від Ізюма, зіткнувшись з надзвичайно рішучим опором українців.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, як пройде битва за Донбас. Також ми писали, що в ISW назвали дві найгарячіші точки на Донбасі.