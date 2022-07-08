У "ДНР" узаконили смертну кару

Усі формальності знято для повернення в минуле

Пушилін підготувався до розстрілу захисників "Азова" / Колаж "Сьогодні"

Кремль та його маріонеткові режими перейшли на новий рівень шантажу світової спільноти. Вони підготували підґрунтя до того, щоб страчувати іноземних громадян, які потраплять до них у полон. Структура незаконного формування "ДНР", яка виконує функцію місцевого парламенту, скасувала мораторій на виконання смертних вироків, ухваленого законним урядом України у 2000 році.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Що відомо

"Народна Рада скасувала мораторій на виконання смертних вироків. Ця правова норма набуде чинності після опублікування", – йдеться у повідомленні, розміщеному на телеграм-каналі незаконного органу квазіреспубліки.

Раніше представники ДНР заявляли, що положення про смертну кару місцевого кримінально-виконавчого кодексу почнуть діяти з 1 січня 2025 року.

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