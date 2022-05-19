У Чорнобаївці чути вибухи – що відомо

Наразі інформація перевіряється

Окупанти могли знову вдарити по Чорнобаївці. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 19 травня, у Чорнобаївці Херсонської області чути вибухи. За попередніми даними, є постраждалі. Наразі інформація уточнюється.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Україна 24".

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"Повідомляють про вибухи у Чорнобаївці на Херсонщині — є постраждалі. Перевіряємо інформацію!" – заявили журналісти.

Як розповіли в Оперативному командуванні "Південь", у Херсонській області ворог намагався видати свій обстріл Чорнобаївки за дії Збройних сил України, але місцеві вже дуже добре розрізняють тактику дій ворога і на провокацію не піддалися.

У окупантів почалася паніка від згадки про Чорнобаївку

Тим часом у російських загарбників почалася паніка від однієї згадки про Чорнобаївку, де їх регулярно знищують українські захисники. Про це свідчить перехоплена СБУ телефонна розмова двох російських командирів, один з яких представляє бойовиків так званої "ДНР".

"Сьогодні вранці росіяни відмовилися, кажуть: "Ви чого їдете, ви м'ясо! Вони тут стояли, їх послали туди (до Чорнобаївки. – Ред.).Вони відмовилися, поїхали в інший бік і кажуть: "Ви що, довбо**би, бл*дь? Куди ви сунетесь?". І ось це – почалася паніка", – скаржиться загарбник з "ДНР".

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За його словами, після втечі росіян лише 5 з 20 осіб "нового поповнення з ДНР" погодилися йти в атаку. А щоб переконати інших, російський командир вдався до брехні: нібито солдати оборонятимуться, а не наступатимуть.

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