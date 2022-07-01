В "Азові" розповіли, скільки жінок-медиків залишаються у полоні у окупантів (відео)

29 червня росіяни відпустили додому лише одну полонянку

Командир "Азова" запевнив, що зроблять усе, щоб звільнити решту захисників Маріуполя / Колаж "Сьогодні"

У списках на обмін із Росією наших військовослужбовців було багато жінок, які виконували завдання медпрацівників у гарнізоні у Маріуполі. Однак окупанти погодилися на обмін лише однією з них.

Про це повідомив виконуючий обов'язки командира полку "Азов" майор Микита Надточій.

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Заява

"29 червня відбувся перший обмін військовополонених Російської Федерації на бійців Україною армії. Завдяки роботі Головного управління розвідки додому повернулися перші азовці. Всього було обміняно 144 військовослужбовці. Серед них 95 військовослужбовців – захисників "Азовсталі". Всього з цього списку на обмін було подано лише одну жінку-військовослужбовця. На даний момент там залишається дуже багато жінок-медиків, які виконували бойові завдання на території гарнізону Маріуполь", – сказав майор Микита Надточій.

Представник полку "Азов" також підтвердив, що більшість звільнених потребують тривалого лікування та відновлення.

"Бійці, які повернулися додому, наразі потребують лікування та тривалої реабілітації. Цим зараз займається патронажна служба "Азова" та медперсонал усіх лікарень. Це все лише перші кроки тяжкого шляху. Ми маємо зробити все необхідне, щоб повернути своїх бійців додому", – запевнив Надточій.

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Обмін

29 червня пройшов обмін полоненими між Україною та Росією. За даними журналістів , які мали доступ до "обмінного фонду" з боку України, переважно поміняли на рядових солдатів Росії, а також так званих "Л/ДНР". Однак був один льотчик та кілька снайперів.

Сестра полоненого "азовця" командира 36 окремої бригади морської піхоти Сергія "Волини" Волинського – Тетяна Харько – розповіла про стан захисників України, які 29 червня повернулися додому . 99% звільнених із полону втратили кінцівки.

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Андрій Юсов, представник пресслужби ГУР МО також розкрив деякі деталі обміну.