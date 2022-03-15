"Україні в НАТО не увійти": виступ Зеленського перед лідерами держав (відео)

Президент Володимир Зеленський на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force заявив, що Україна розуміє, що не увійде до НАТО.
Відео виступу опублікували в Telegram глави держави.
"Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО. Ми розуміємо це, ми адекватні люди. Ми роками чули про нібито відчинені двері, але вже почули, що нам туди не увійти. Це правда, і це потрібно визнавати. Я радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе та наших партнерів, які нас підтримують", – сказав Зеленський.
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Президент закликав Європу направити більше зброї. За його словами, Європа має забезпечити власну безпеку, допомагаючи Україні захищатися від Росії.
"Ви знаєте, яка зброя нам потрібна… без вашої підтримки було б дуже важко. Я дуже вдячний, але я хочу сказати, що нам потрібно більше… Я сподіваюся, що ви зможете збільшити цей обсяг і ви побачите, як це захистить вашу безпеку, вашу безпеку", – сказав Зеленський.
Він додав, що ми всі є мішенню Росії і все піде проти Європи, якщо Україна не встоїть.
"Тому я хотів би попросити вас допомогти собі, допомагаючи нам", – сказав Зеленський лідерам.
Заклики закрити небо
- Нагадаємо, українські політики неодноразово зверталися до НАТО з проханням закрити небо над Україною, щоб захистити людей від російської авіації. Президент Володимир Зеленський заявив: якщо не закрити небо, ракети Росії падатимуть на країни НАТО.
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Група з 27 американських політиків підписала відкритий лист адміністрації Джо Байдена із закликом запровадити обмежену безпольотну зону.
Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до НАТО з проханням про передачу бойової авіації та засобів ППО. Такі кроки він назвав ймовірною альтернативою, яка могла б замінити вимогу закрити небо над Україною.