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"Україні в НАТО не увійти": виступ Зеленського перед лідерами держав (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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15 березня, 15:12
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Президент звернувся до лідерів Північної Європи
Зеленський виступив по відеозв'язку на зустрічі керівників Joint Expeditionary Force у Лондоні. Фото: колаж "Сьогодні"
Зеленський виступив по відеозв'язку на зустрічі керівників Joint Expeditionary Force у Лондоні. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force заявив, що Україна розуміє, що не увійде до НАТО.

Відео виступу опублікували в Telegram глави держави.

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"Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО. Ми розуміємо це, ми адекватні люди. Ми роками чули про нібито відчинені двері, але вже почули, що нам туди не увійти. Це правда, і це потрібно визнавати. Я радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе та наших партнерів, які нас підтримують", – сказав Зеленський.

Президент закликав Європу направити більше зброї. За його словами, Європа має забезпечити власну безпеку, допомагаючи Україні захищатися від Росії.

"Ви знаєте, яка зброя нам потрібна… без вашої підтримки було б дуже важко. Я дуже вдячний, але я хочу сказати, що нам потрібно більше… Я сподіваюся, що ви зможете збільшити цей обсяг і ви побачите, як це захистить вашу безпеку, вашу безпеку", – сказав Зеленський.

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Він додав, що ми всі є мішенню Росії і все піде проти Європи, якщо Україна не встоїть.

"Тому я хотів би попросити вас допомогти собі, допомагаючи нам", – сказав Зеленський лідерам.

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