Українці – нація контррозвідників. Арестович назвав ознаки швидкої перемоги над РФ

Те, що українці вже почали сваритися є ознакою, що перемога дуже близька. Таку думку висловив позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович на своєму Youtube-каналі .
"В українців недовіра на рівні один до одного. Коли дружина запитала: "Коли ми переможемо? я відповів, як тільки почуєш, що люди почали за кермом сваритися – значить це вже перемога. Ми вже два тижні десь один одного ненавидимо, лаємось", – розповів Арестович.
За його словами, це відбувається тому, що українці – це особлива нація і недовіра закладена у крові.
"В Україні немає таких недоліків, які б не були перевагами. В Україні нація контррозвідників. Розвідник шукає друзів серед ворогів, а контррозвідник – ворогів серед друзів. Ми нація контррозвідників – шукаємо ворогів серед друзів, а це породжує певний соціальний імунітет. Спробуй зараз у позу і позируй там, як рятівник вітчизни, тебе знесуть миттєво, за дві секунди. У нас такого не люблять.
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