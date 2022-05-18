Удар по Бахмуту. Список звірств Росії поповнився новими іменами

Внаслідок удару окупантів зруйновано будівельні конструкції на 5 поверхах

Окупанти вдарили по будинку у Бахмуті, є загиблі. Фото: колаж "Сьогодні"

З-під завалів зруйнованого окупантами будинку у Бахмуті Донецької області дістали тіло 2-річної дитини. Також загинула 35-річна жінка. Крім того, поранено 4 особи.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

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Нові подробиці

За даними слідства, наразі збільшилась кількість жертв обстрілу окупантами багатоквартирного будинку у Бахмуті. Внаслідок розбору завалів рятувальники виявили тіла 35-річної жінки та 2-річної дитини.

Наразі загальна кількість загиблих становить 5 осіб, поранених – 4.

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Зруйнований будинок у Бахмуті. Фото: Донецька обласна прокуратура

Що було раніше?

17 травня внаслідок авіаудару збройних сил Росії по Бахмуту один зі снарядів потрапив у житловий будинок, внаслідок чого зруйновано будівельні конструкції на 5 поверхах.

Двоє чоловіків 43 та 44 років та 75-річна жінка загинули, ще четверо осіб, у тому числі троє дітей віком 9, 12 та 17 років зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

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Пошуково-рятувальні заходи на місці події тривають.



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