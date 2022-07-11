РФ планує відправити в ОРДЛО десант учителів з Дагестану

Українських дітей хочуть навчати за російською програмою

Близько 60 учителів з Дагестану готові їхати на окуповані території України. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністерство освіти і науки Дагестану запрошує вчителів регіону працювати у так званих "ЛНР" та "ДНР", обіцяючи великі гроші – вже кілька десятків вчителів погодилися їхати.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко в Telegram, посилаючись на російські ЗМІ

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"Деталі: педагогів приваблюють великими добовими — 8 тисяч дерев'яних рублів, тоді як місячна зарплата вчителя в Дагестані навряд чи перевищує 25 тисяч. За такі добові виявили бажання їхати в Україну і вчителі з центральних та південних регіонів Росії — зростання цін на батьківщині не дозволяє навіть їжі купити на зарплату вчителя", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють ЗМІ країни-агресора, Міносвіти Дагестану отримало лист від Міносвіти Росії, в якому зазначено, що для організації освітнього процесу на території "ЛНР" і "ДНР" до нового навчального року потрібно подати інформацію про працівників, готових до відрядження в ці регіони на тривалий період. Станом на 8 липня було подано близько 60 заявок.

Раніше ми повідомляли, що під Мелітополем окупанти загрожують батькам відбирати дітей через школу.

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