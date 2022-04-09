Вбивство Путіна самими росіянами можливе лише за одного сценарію – генерал-майор СБУ

Віктор Ягун упевнений, що ближнє оточення президента РФ та суспільство не влаштують бунт

Віктор Ягун припустив, хто може взятися за вбивство Путіна / Колаж "Сьогодні"

Керівництво російських спецслужб не влаштує бунт проти президента РФ Володимира Путіна. Потрібно сподіватися лише на бізнесменів, які заплатять охороні глави Росії, щоб ті його вбили.

Таку думку генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун висловив в інтерв'ю телеведучому Володимиру Полуєву на Youtube-каналі "Україна 24".

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Надія на бізнесменів

"Ніхто на це не здатний на бунт. Я не вірю в найближче оточення Путіна. Я вважаю, що це один колективний Путін. Є надія лише на бізнесменів, які втратили значні кошти та майбутнє для своїх дітей. Вони можуть профінансувати якогось капітана з охороні Путіна, який за пару мільйонів доларів натисне на курок і пристрелить цього маніяка", – каже Віктор Ягун.

Також генерал-майор уточнив, що неможливий бунт у суспільстві Росії.

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"Люди не розуміють, що відбувається у світі і не мають критичного мислення" , – додав Віктор Ягун.

Путін перейшов у план "Б"

Окупанти не змогли провести бліцкриг із захоплення України та її столиці. Тому президент РФ Володимир Путін перейшов до плану "Б" у війні проти нашої країни. Про це прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках Арсеній Яценюк повідомив в інтерв'ю CNN.

Яценюк уточнив, що цей план кінцевий термін – 9 травня.

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"СРСР і Росія святкують день перемоги 9 травня. Це велике політичне свято для РФ. І це основа путінської нацистської політики. Це дивно – святкувати перемогу над нацизмом, одночасно впроваджуючи путінську політику нацизму. Думаю, на нас чекає дуже важкий місяць", – сказав він.

Екс-прем'єр зазначив, що РФ почала перегрупувати свою армію. Вона може надати Путіну шанс захопити невелику частину території Сходу.

"Але я хочу чітко сказати – ми не віддамо жодного клаптика нашої землі агресору. Тому ми звертаємося до США, Групи семи і всього світу допомогти Україні перемогти в цій боротьбі", – заявив Яценюк.

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