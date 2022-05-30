Вбивав і ґвалтував. До суду передали нову справу окупанта

Солдат РФ у стані алкогольного сп'яніння увірвався до будинку молодої української сім'ї

Солдат РФ Романов Михайло ґвалтував українку. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України зібрала достатньо доказів та свідчень очевидців, щоб перед судом постав російський військовий, підозрюваний у вбивстві та зґвалтуванні мешканців Київської області. Мова йде про Романова Михайла Сергійовича, військовослужбовця в/ч 8954, що дислокується у м. Чебаркуль Челябінської області РФ. Наразі справу передали до суду.

Про це повідомили у СБУ.

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СБУ встановила, що під час окупації одного з населених пунктів Броварського району цей військовий скоїв жахливі злочини.

Зокрема, у стані алкогольного сп’яніння він вдерся до помешкання молодої української родини. Не роздумуючи, вбив беззбройного цивільного чоловіка, а після цього разом зі спільником ґвалтував його дружину, погрожуючи їй розстрілом.

СБУ продовжує викривати воєнні злочини окупантів та збирає доказову базу для міжнародного трибуналу – аби жоден окупант не залишився безкарним.

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Окупант Романов Михайло. Фото: СБУ

Українка, яку зґвалтували окупанти РФ, уперше розповіла про це

33-річна українка під псевдонімом Наталія розповіла, що її кілька годин ґвалтували п'яні російські окупанти. Окрім того, вороги застрелили чоловіка жінки. Все це сталося на Київщині. Про це пише видання The Times.

9 березня російські військові прийшли в дім Наталії у Київській області. Спочатку чужі солдати застрелили її собаку.

За словами Наталії, командир частини, який представився Михайлом Романовим, був п'яний і розбив її автомобіль, щоб вона не змогла втекти. Коли настала ніч, жінка почула один постріл, а потім побачила тіло свого 35-річного чоловіка Андрія, що лежало біля воріт.

"Хлопець, що був молодший, приставив пістолет до моєї голови і сказав: "Я застрелив твого чоловіка, тому що він нацист", – розповіла Наталія.

За словами жінки, у той момент її 4-річний син Олексій (псевдонім) ховався в котельні. Солдат, що застрелив її чоловіка, сказав їй: "Тобі краще заткнутися, інакше я візьму твою дитину і покажу їй мізки її матері, розкидані по всьому домі".

"Він сказав мені роздягнутися. Потім вони обоє зґвалтували мене по черзі. Їм було байдуже, що мій син плаче в котельні. Вони весь час тримали пістолет біля моєї голови і знущалися з мене, кажучи: "Як ти думаєш, вона со*е? Вбити її чи залишити живою?" – розповіла Наталія.

Після того, що сталося, 4-річний син Наталії був паралізований страхом і відмовлявся йти.

Російські окупанти повернулися приблизно за 20 хвилин, щоб знову зґвалтувати жінку. За її словами, солдати "були такі п'яні, що ледве стояли на ногах".

"Зрештою вони обоє заснули у кріслах. Я прокралася в котельню і сказала синові, що нам треба тікати дуже швидко, інакше нас застрелять. Поки я відчиняла ворота, мій син стояв поряд з батьковим тілом, але було темно... Він не зрозумів, що це його батько", — повідомила Наталія.

Мамі та сину вдалося втекти, і тепер вони в родичів у Тернополі. Наталія досі не розповіла 4-річному Олексію про його батька.

"Він багато чого не розуміє… Тут, на дитячому майданчику, він підходить до людей і каже, що нам довелося покинути наш дім, бо була війна і в будинку були бандити, а тато залишився. Він не знає, що його батько мертвий", – сказала вона.

Крім того, за словами жінки, вона не може поховати свого чоловіка, оскільки їхнє село досі окуповане ворогами. Наталія наголосила, що не знає, як з усім цим житиме.

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