У Путіна відмовилися від "денацифікації" України: названо несподівану причину

Кремлівська пропаганда спробувала знайти заміну незрозумілому для росіян терміну, але безуспішно

Володимир Путін більше не використовує термін "денацифікація" України / Фото: Колаж: Сьогодні

Влада Росії перестала говорити про "денацифікацію", яку президент РФ Володимир Путін називав однією з головних цілей війни в Україні. З'ясувалося, що росіяни розуміють значення цього терміна.

Про це пише видання "Проект" із посиланням на слова близьких до Кремля політтехнологів.

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За даними співрозмовників видання, приблизно через тиждень після початку війни соціологи на замовлення адміністрації президента РФ провели закриті телефонні опитування щодо ставлення росіян до основних тез пропаганди. З'ясувалося, що люди не розуміють, що таке "денацифікація" – мало хто зміг виразно розшифрувати термін.

"Після цього у нас почався бардак – щотижня шукали нові слова, але нічого вдалого підібрати не вдалося", – заявило джерело, близьке до Кремля.

Опитування, за його словами, говорили про те, що росіяни хочуть почути лише про перемогу. Незважаючи на це, зазначає видання, пропаганда повністю не відмовилася від використання слова "денацифікація", адже "не можна просто забути озвучену президентом мету", а лише скоротила кількість згадок.

Зокрема, телеведучий Дмитро Кисельов у своїх ефірах 27 лютого та 6 березня не менше ніж сім хвилин намагався пояснити значення цього слова. У квітні ж він або не говорив про "денацифікацію" взагалі, або використав це слово кілька разів за випуск.

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Як зазначає видання, один із найнезручніших моментів стався, коли на переговорах про припинення бойових дій українські переговорники запитали російських візаві, що означає "денацифікація" України. Сформулювати відповідь не змогли.

Зеленський пояснив Путіну, що таке "денацифікація"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "денацифікація" погано закінчиться для самої Росії.

"Те саме було в 40-х роках, нацистська Німеччина проводила денацифікацію єврейського народу. Зараз відбувається те саме. Я просто не знав, що в сучасному світі так може бути. Що людина, яка оголошує денацифікацію, може отримати за це якусь підтримку. Це і є злочин проти народу. Тому що сказати "денацифікація", а потім бомбардувати громадянських людей – це геноцид проти українського народу", – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, у минулому такі процеси закінчувалися для деяких держав "так, що їм потім було соромно".