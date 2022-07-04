Том Купер розповів, як Путін багато років готувався до вторгнення в Україну (відео)

Російський президент довго шукав способи шантажувати Захід

Путін планував відкритий напад багато років, вважає експерт / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін, готувався до війни з Україною багато років. Він уклав з країнами Євросоюзу дуже вигідні газові контракти, тому Захід реагує на український конфлікт з великим запізненнім.

Про це розповів військовий аналітик з Австрії Том Купер в ефірі програми "Пояснює Панюта" на YouТube-каналі "Україна 24".

Реклама

Том Купер зазначив, що західні уряди піддалися на шантаж Кремля, і саме через це "ми дійшли до такої ескалації агресії Росії проти України".

"Путін вирішив, що може розширити Росію, захопити Україну – "це моя сфера інтересів". Він може називати себе "царем Іваном Великим" чи яким там. І готовий ще розшити Росію і таке інше. І він може це зробити, бо він до цього готувався роками, і навіть десятиліттями. У нього завжди була ідея підкорити Україну. і для нього це був наче удар в обличчя, коли у 2014-му Україна піднялась завдяки Майдану і позбулась впливу Росії. Для нього то був шок – як так, українці відвернулись від мене? Ми маємо вбити та знищити їх, стерти Україну з лиця землі!" – каже експерт.

Путін витратив роки, щоб отримати важель впливу на ЄС

Але, за словами Купера, на той час Путін не був готовим до війни, тому він витратив роки, щоб укласти контракти на постачання газу та нафти з Євросоюзом:

"Наприклад, Австрія – ми зв'язані контрактом, щоб купувати російський газ до 2040 року. Це означає, що ми змушені купувати російський газ наступні 18 років. Якщо ж ми хочемо перестати зараз купувати, ми все рівно зобов'язані заплатити 6 млрд євро на рік, і нічого при цьому не отримаємо. Він зумів укласти такі контракти і з іншими державами – з Німеччиною, Італією і так далі, з ким тільки міг. Він пропонував газ за дуже низькою ціною, тож всі були у захваті – клас ми заробимо багато грошей, і забезпечимо себе дешевим газом на наступні 18-20 років".

Як пояснив австрійський експерт, саме це й було частиною плану Путіна:

Реклама

"Він думав – якщо я вторгнусь в Україну, західні країни не зможуть зреагувати. І, як ми бачимо, Захід все ще дуже повільно реагує, бо він все ще повязані зобов'язаннями за контрактом на наступні 18 років".

Нагадаємо, Том Купер також розповів, як окупанти змінили тактику бойових дій і чому російські ракети все частіше летять в українські цивільні об'єкти.