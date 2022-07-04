Том Купер назвав наступну ціль Росії, яка вичавить з РФ останні сили

ЗСУ вже зруйнували основну силу окупантів

Том Купер спрогнозував, на якій цілі Росія остаточно видихнеться. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія не має достатньо сил, щоб окупувати міста України. Велика кількість загарбників та їхньої техніки була знищені в Києві та Чернігові ще в лютому-березні. Зараз окупанти локалізують атаки, щоб взяти Слов'янськ чи штурмувати Бахмут. Але подальші бойові дії тільки погано впливають на російську сторону.

Про це військовий аналітик з Австрії Том Купер розповів телеведучому Олегу Панюті для авторського проекту "Пояснює Панюта" на youtube-каналі "Україна 24".

Реклама

Військовий аналітик зазначив, що зараз окупанти створюють нове збройне угруповання на північному заході Словянська і вони спробують атакувати з цього напрямку.

"Це те, про що я можу зараз сказати. Але я не можу давати прогнозів, це для тих людей, які мають магічний шар", – зазначив Купер.

За його словами, він не бачить в росіян багато сил, аби окупувати більше міст Донбасу, або ж України.

"Бо головна їхня сила вже зруйнована у Києві та Чернігові та Курську. Половина їхніх найкращих збройних сил – зруйнована у лютому-березні. І нестача цих військових та обладнання позначається на їхніх діях, скажімо на Донбасі", – зазначив військовий аналітик.

Водночас, Купер не відкидає ймовірності того, що окупанти можуть спробувати оновити свої сили, і спробують локалізувати свої атаки, зробити дуже вузькою лінію фронту, спробують піти далі на 10 чи 20 км, як наприклад їхня ціль взяти Словянськ, або штурмувати Бахмут, або Краматорськ.

Реклама

"Це те що вони спробують зробити. Але подальші бойові дії тільки погано впливають на російську сторону. А час грає на Україну – коли захід передасть більше зброї, навчить більше військових, ну і подивимось що буде далі", – додав Купер.

Раніше ми писали, що бої в Луганській області ще тривають. Збройні сили України після відходу з Лисичанська утримують оборону в районі Білогорівки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що рано чи пізно українська армія повернеться до Лисичанська та звільнить місто від російських окупантів.