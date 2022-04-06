Терапевт з Бучі, яка приймала пологи прямо у під'їзді, розповіла про звірства окупантів

Жителі Бучі, що на Київщині, які стали свідками звірств російської армії, розповіли "Сьогодні", що їм довелося пережити і коли мають намір повернутися додому.
Одна з тих, хто не лише пережив окупацію, а й рятував від смерті містян, – медик Ірина Язова. Зараз про неї багато пишуть у соцмережах, розповідаючи про її людяність та самовідданість. Ми розшукали цю сміливу жінку та поспілкувалися з нею.
"Був ранок, коли довелося приймати пологи в одній з квартир, де не було ні води, ні світла, ні газу. Народилася дівчинка. Жінка, яка народила, перші дні окупації провела у підвалі, але потім пішла у квартиру", – розповіла нам Ірина Язова.
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До цього додала: "Було й таке, що окупанти обстріляли машину, де їхала сім'я з дитиною. У машині також була півторарічна дитина. Пораненими вони змогли доїхати на нашу вулицю, де я їм надала допомогу. Також можу розповісти про місцевого чоловіка, котрий просто переходив дорогу, але йому прострелили ноги. Якийсь час він лежав, потім його принесли до мого будинку, де я йому й допомогла".
Ще одна мешканка Бучі, Людмила, розповіла нам, що провела у місті перші 17 днів.
"Знаю, що росіяни заходили до сховищ і насильно утримували там людей, забороняючи під загрозою розстрілу виходити звідти. Лише іноді дозволяли вийти, щоб приготувати їжу на багатті. Без трагедій не обходився жодного дня. Одна з сімей, чоловік, жінка та двоє їхніх дітей, намагалися виїхати на своєму авто з Бучі, але їх розстріляли…"
Багато хто з мешканців Бучі, з якими ми поспілкувалися, розповіли нам, що російські військові чи не першочергово у Бучі шукали квартири, в яких проживали або проживають українські військові.
"Я знаю, що одну з таких квартир начинили вибухівкою та підірвали", – розповів нам місцевий житель Дмитро. І за його словами, і за даними інших мешканців, вони планують повертатися додому не раніше, ніж за 2-3 тижні.
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, тіла жертв хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що люди були беззбройні.
- У місті Бучі Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деякі з них – підлітки років 14.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.