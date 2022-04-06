Терапевт з Бучі, яка приймала пологи прямо у під'їзді, розповіла про звірства окупантів

Військові РФ позбавлені емпатії – вони підривали квартири, тримали в полоні, мучили людей та розстрілювали авто з дітьми

Ірина Язова (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Жителі Бучі, що на Київщині, які стали свідками звірств російської армії, розповіли "Сьогодні", що їм довелося пережити і коли мають намір повернутися додому.

Одна з тих, хто не лише пережив окупацію, а й рятував від смерті містян, – медик Ірина Язова. Зараз про неї багато пишуть у соцмережах, розповідаючи про її людяність та самовідданість. Ми розшукали цю сміливу жінку та поспілкувалися з нею.

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"Був ранок, коли довелося приймати пологи в одній з квартир, де не було ні води, ні світла, ні газу. Народилася дівчинка. Жінка, яка народила, перші дні окупації провела у підвалі, але потім пішла у квартиру", – розповіла нам Ірина Язова.

До цього додала: "Було й таке, що окупанти обстріляли машину, де їхала сім'я з дитиною. У машині також була півторарічна дитина. Пораненими вони змогли доїхати на нашу вулицю, де я їм надала допомогу. Також можу розповісти про місцевого чоловіка, котрий просто переходив дорогу, але йому прострелили ноги. Якийсь час він лежав, потім його принесли до мого будинку, де я йому й допомогла".

Ще одна мешканка Бучі, Людмила, розповіла нам, що провела у місті перші 17 днів.

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"Знаю, що росіяни заходили до сховищ і насильно утримували там людей, забороняючи під загрозою розстрілу виходити звідти. Лише іноді дозволяли вийти, щоб приготувати їжу на багатті. Без трагедій не обходився жодного дня. Одна з сімей, чоловік, жінка та двоє їхніх дітей, намагалися виїхати на своєму авто з Бучі, але їх розстріляли…"

Багато хто з мешканців Бучі, з якими ми поспілкувалися, розповіли нам, що російські військові чи не першочергово у Бучі шукали квартири, в яких проживали або проживають українські військові.

"Я знаю, що одну з таких квартир начинили вибухівкою та підірвали", – розповів нам місцевий житель Дмитро. І за його словами, і за даними інших мешканців, вони планують повертатися додому не раніше, ніж за 2-3 тижні.

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Звірства російських окупантів під Києвом

Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, тіла жертв хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що люди були беззбройні.

У місті Бучі Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деякі з них – підлітки років 14.