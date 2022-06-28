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Орестович пояснив, як країни Заходу добиватимуть Путіна

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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28 червня, 13:34
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Арестович розповів, що означає висміювання господаря Кремля лідерами G7
Путіну доведеться несолодко. Фото: колаж "Сьогодні"
Путіну доведеться несолодко. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Європа емоційно включалася у війну РФ проти України. На його думку, ніхто не збирається повертатися до нормальних стосунків з Володимиром Путіним.

Про це Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

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"За цей час, за кілька тижнів, відбулися значно важливіші речі, за всієї сили ракетних ударів і ракетного терору. Принципово змінився зміст перспективи війни. Почнемо з найочевиднішого і найяскравішого. Ти бачив, як висміяли Путіна G7 щодо голого торсу? Це означає, що вони відрізали мости. Путін – вкрай самолюбива істота. Захід відкрито його висміяв. Вони його просто принизили. Це означає дуже багато речей. Перше: вони емоційно включилися у війну. Друге: вони спалили мости, рішення ухвалене, відкату не буде, інакше не було б сенсу його принижувати", – сказав він.

Радник глави ОП додав, що Захід і надалі "добиватиме" Путіна.

"Третє: його добиватимуть, судячи з рішень, які там ухвалено. Четверте: безстрокова підтримка України у військовій, економічній, гуманітарній, політичній та інших сферах. І одночасно, як з рогу достатку, посипалися ключові рішення, які дуже болючі для Росії. Щодо військової сфери – це передання нам важкого та середнього ППО, буде закуплено та передано США нам у найкоротші строки. Плюс ми з німцями уклали відповідний контракт. П'яте: нові санкції, накладені на Росію. Те саме золото – друга стаття за прибутковістю бюджету РФ, 19 мільярдів на рік очікувані втрати. Це, звісно, не нафта і газ, але дуже болісно", – додав він.

А головним ударом для Путіна стане підвищення мита на всі російські товари, вважає Арестович.

"Але найголовніше не це. Там зробили хитрий трюк. Байден підписав указ про підвищення до 35% мита на всі товари, що закуповуються в Росії. І все це було прийнято колективно "Великою сімкою" і буде спрямовано на підтримку України. Росія починає безпосередньо оплачувати війну в Україні. Підтримка йтиме коштом Російської Федерації від Заходу, який вона не може залишити байдужим. Путін, продаючи кожен кілограм чогось чи літр нафти та газу, оплачує український спротив та західне спонсорування допомоги", – зазначив він.

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Раніше ми повідомляли, що Арестович пояснив, чому Україна де-факто вже в НАТО.

Також нагадаємо, Арестович відреагував на чутки, що ЗСУ увійшли до Херсона.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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