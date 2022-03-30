США вдарять по Кремлю за 15 хвилин, якщо Путін застосує ядерну зброю – ексрозвідник КДБ

США у разі застосування президентом РФ Володимиром Путіним ядерної зброї завдадуть Кремлю авіаудар.
Про це заявив ексрозвідник КДБ, колишній однокурсник президента Путіна Юрій Швець, посилаючись на власні джерела, в інтерв'ю головному редактору видання ГОРДОН Олесі Бацман.
Швець сказав, що у США заявили, що розглядатимуть як напад на НАТО застосування хімічної зброї проти України.
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"Щодо хімічної зброї меседж був абсолютно зрозумілий: "Якщо ви застосовуєте її проти України, ми вважаємо, що ви застосували її проти НАТО, і тоді – все". Я розмовляю з людьми, які причетні до військових та інших політичних справ. Я в них запитую: як ви вважаєте, якщо він застосує, скажімо, в Україні тактичну ядерну зброю, що буде? Вони кажуть: "Ми її розбомбимо, просто закидаємо бомбами". Ось така була однозначна відповідь", – додав Швець.
Бацман запитала, через який час може бути "приліт до Кремля" у разі застосування Росією ядерної зброї.
"Тут є одна таємниця, про яку знають, напевно, одиниці людей у Пентагоні, можливо, у Білому домі. Усе залежить від того, на якій відстані від Кремля розташовані американські підводні човни з ядерними боєголовками. Але вони вже поблизу. Це я можу сказати абсолютно точно. По-друге, є ще крилаті ракети, які свого часу розгорнув ще [президент США Рональд] Рейган, потім їх зняли у 1987-му році внаслідок взаємної домовленості про ліквідацію ракет середньої дальності – три роки їх модернізували, це тепер нові ракети. І вони наразі в розпорядженні корпусу морської піхоти. Вони ніколи не були в розпорядженні корпусу морської піхоти, а зараз їх передано туди. А що таке морська піхота? Це сили швидкого розгортання. Тобто грубо кажучи, цей підрозділ морської піхоти може протягом години опинитися в будь-якій точці Європи, наприклад, і запускати ці ракети. Якщо вже зовсім конкретно відповідати на ваше запитання – хвилин 15. Якщо ці розумники у Кремлі думають, що вони найхитріші й їхнє місцеперебування в конкретний момент невідоме, то вони глибоко помиляються", – відповів Швець.
Загроза ядерного удару
- Генсекретар ООН заявив, що зараз не можна виключати можливості ядерної війни. Адже президент РФ уже погрожував ядерною зброєю.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розглядає різні варіанти можливих кроків у відповідь у разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росії. Не виключається варіант розміщення ядерної зброї у Білорусі.
- У Пентагоні відреагували на погрози Путіна про ядерну зброю. За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються в ухваленні Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо Російська Федерація скористається ядерною зброєю, то буде катастрофа.