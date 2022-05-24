США попередили про таємну загрозу для ЗСУ з боку РФ

Росія готується перекинути сили на один із важливих напрямів

Росія планує посилити угрупування під Харковом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили Російської Федерації найближчим часом можуть посилити своє угруповання на північ від Харкова. На такі дії вони планують піти, щоб запобігти подальшому просування українського контрнаступу до кордону із Росією.

Про це повідомив Американський інститут вивчення війни (ISW).

Реклама

За його даними, російські війська можуть у найближчому майбутньому перекинути частини 1-ї танкової армії на північ від Харкова.

Ситуація у Харківській області

Як повідомляє ISW, 23 травня російські війська зосередили свої зусилля на утриманні позицій на північ від Харкова. Міністерство оборони України зазначило, що в цьому районі діють невказані підрозділи 6-ї та 41-ї загальновійськових армій Росії, Балтійського флоту та (вперше) 1-го та 2-го армійських корпусів, щоб запобігти подальшому просуванню українських військ.

Реклама

1-й та 2-й армійські корпуси – це "збройні сили" так званих "ЛДНР". Передислокація військ окупованого Донбасу з колишніх позицій, що проводили лобові атаки на сході України, вказує на те, що Росія віддає пріоритет уповільненню українського контрнаступу на Харківщині ціною посилення російських наступальних операцій на сході.

Крім того, проросійське джерело Інституту вивчення війни повідомило, що російські війська все ще ведуть бої у Литцях та Рубіжному (у Харківській області). Це підтверджує попередні заяви про те, що російські війська змогли відвоювати частину території на північ від Харкова.

Читайте також: