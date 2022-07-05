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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Бої на Донбасі визначать перебіг війни. Що пишуть західні ЗМІ

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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5 липня, 12:00
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ЗСУ легше захищатиме укріплені позиції в Донецькій області. Фото: колаж "Сьогодні"
ЗСУ легше захищатиме укріплені позиції в Донецькій області. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють захоплення Росією Луганської області, збільшення світових цін на газ та вартість відновлення України після закінчення війни.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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Світові лідери обговорюють вартість відновлення України

Американська газета The New York Times пише, що доки війна триває, світові лідери обговорюють вартість відновлення України на конференції у Лугано. Українська делегація представила план відновлення країни вартістю 750 мільярдів доларів. Цей план серед іншого містить інвестиції у відновлювану енергетику та будівництво 30 ГВт нових "зелених" потужностей до 2032 року.

Війна в Україні стала лабораторією для військових

Видання The Wall Street Journal пише, що США та їх союзники вивчають найбільший конфлікт у Європі за останні десятиліття. Війна привернула пильну увагу та стала чимось на кшталт лабораторії для професійних військових, не тільки тому, що вона виявилася смертоносною для бійців та мирних жителів, а й тому, що це перша велика війна, яка розгортається майже в реальному часі у соціальних мережах та ЗМІ. Війна в Україні перша за десятиліття, у якій беруть участь великі, досить сучасні та приблизно рівні сили.

Ціни на газ у світі злетіли на 700%

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що ціни на газ злетіли на 700%, ставши рушійною силою в новій холодній війні. Дефіцит палива поширюється на всю світову економіку, загрожуючи рецесіями та наступною хвилею інфляції. Росія свідомо скорочує трубопровідні постачання до Європи.

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Росії дорого обійшлося захоплення Луганської області

Міжнародна агенція новин Reuters інформує, що захоплення Луганської області дорого обійшлось Росії. Тепер російський штурм перейде на решту індустріального центру Донбасу, але Україні буде легше захищатиме укріплені позиції в Донецькій області, а бої, які визначать перебіг війни ще попереду, вважають військові аналітики.

Україна закликає Захід конфіскувати російські активи

Британська газета The Times пише, що Україна закликає Захід конфіскувати російські активи, щоб заплатити за відновлення країни. Україна проситиме ООН зобов'язати Москву виплатити репарації, поки юристи шукають правові шляхи домогтися компенсації для українців.

Раніше ми розповідали, як лідери "Великої сімки" хочуть вдарити по можливості РФ фінансувати війну в Україні.

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Також ми писали, що чекає світові ціни на нафту.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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