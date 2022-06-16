Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Євродесант у Києві ⚔ Рамштайн-3 Робота під час війни Робота під час війни 🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Смертоносний удар під Сумами та ракети в Миколаєві: головне про атаки РФ за ніч

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 червня, 08:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Внаслідок обстрілів Сумської області за ніч загинули п'ять людей та понад 10 поранені
Росія масово обстріляла українські міста.
Росія масово обстріляла українські міста. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вночі окупанти нещадно обстрілювали Сумську область – вдарили по околицям Глухова та під Сумами. Внаслідок атак росіян загинуло щонайменше п'ять людей, ще понад 10 поранені. У Луганській області тривають нещадні бої в Сєвєродонецьку, де лишаються 10 тисяч цивільних. А над Миколаєвом вчора ввечері збили ракету.

Сайт "Сьогодні" зібрав головне, що відомо про атаки росіян за ніч.

Реклама

Сумська область

Трохи за 20-ту годину вечора два ворожі гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицях Глухова. Вцілили в житловий будинок, одна людина загинула, шестеро поранених. Пошкоджені об’єкти інфраструктури.

Реклама

Обстріл Глухова. Фото: ОК "Північ"

Мер Сум Олександр Лисенко о 01:05 повідомив, що в місті лунають вибухи та закликав не публікувати місць прильотів до появи офіційної інформації від ОВА.

Реклама

Зранку голова ОВА Дмитро Живицький повідомив, що вночі по території Садівської ОТГ Сумського району ворог завдав ракетного авіаудару. Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених.

"І так, це той вибух, що чули у половині Сумського району і в самому обласному центрі", – пояснив він.

Близько 5-ї ранку по Краснопільській громаді росіяни завдали одного ракетного авіаудару. Далі відкрили вогонь зі своєї території, били з мінометів. Всього 26 прильотів. Внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда та автомобіль Daewoo Sens. Інформація про постраждалих та додаткові пошкодження інфраструктури уточнюється.

Луганська область

Ворог тисне в Сєвєродонецьку та Тошківці, спалює села Гірської та Попаснянської громад. Росіяни не думають про майбутнє населених пунктів. Захопили землю, зруйнували будинки, лікарні і школи – і пішли далі. Збройні сили України стримують ворога. Вчора відбили черговий штурм у Тошківці, де руйнувань більшає щодня. Як і в Вікторівці, Новоіванівці, Вовчоярівці, Нирковому та інших населених пунктах. Тільки в Гірському за день пошкоджено 12 будинків.

Колись метою росіян було взяття столиці України за три дні. Майже через чотири місяці вони мріють – і не рахують жертв, – аби контролювати хіба що Сєвєродонецьк. Місто є ключовою точкою в системі оборонної операції в Луганській області.

"Російська армія втрачає бійців сотнями, знаходить резерви та продовжує руйнувати Сєвєродонецьк", – наголосив голова ОВА Гайдай.


Протягом доби росіяни рясно поливали вогнем Білогорівку, Лисичанськ, Сєверодонецьк, в якому рашисти вкотре влучили у "Склопоастик" та непрацюючий завод випробувань.

Села навколо Сєвєродонецька системно потерпають від рашистів, від ворожих прильотів палають цілі вулиці – у Борівському, Метьолкіному, Синецькому та Павлограді.

З важкого калібру гатять по селах Гірської та Попаснянської громад, від населених пунктів залишається тільки попіл. Руйнації житлового сектору – катастрофічні.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 червня: ведуться штурмові дії на Слов'янському напрямку. Бої йдуть під Вернопіллем, Долиною та Пришибом. Також тривають бої у Сєвєродонецьку. Основні штурмові дії йдуть у Бахмутському напрямі – від Соледара до району Попасної.

Одеська область

Ніч у місті та області без обстрілів. Сили оборони тренуються, удосконалюють систему захисту регіону, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

На Південному напрямку у ВСУ є певні успіхи. Ворог зазнає втрат.

В Чорному морі перебувають три російські носії крилатих ракет.

Дніпропетровська область

Як повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, в області перша тиха ніч за останній наднапружений тиждень.

"І на цю хвилину все нормально. У всіх районах області", – написав він.

Миколаївська область

Російські окупанти продовжують обстрілювати Україну ракетами. Цього разу снаряд не долетів до місця призначення і був ліквідований у Миколаївській області.

Спочатку повідомляли, що над Миколаївською областю пролетіли дві ракети російських окупантів. Згодом стало відомо, що сили протиповітряної оборони збили одну з них.

Раніше ми писали, що в Сумській області окупанти атакували людей з безпілотника.

Нагадаємо, 15 червня російські окупанти обстріляли з артилерії багатоквартирний житловий будинок у Миколаєві, мирні жителі отримали поранення.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Хроніка обстрілів
Деталі
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 16 червня
1
Особовий склад 32950
Особовий склад
2
Танки 1449
Танки
3
ББМ 3545
ББМ
4
Артилерія 729
Артилерія
5
Засоби ППО 97
Засоби ППО
6
РСЗВ 233
РСЗВ
7
Літаки 213
Літаки
8
Гелікоптери 179
Гелікоптери
9
БПЛА 591
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2494
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Захистив Київ від диверсантів... Роман Собків - майор антитерористичного спецпідрозділу «Омега» Нацгвардії. Разом з підлеглими протягом дев’яти днів ефективно протидіяв десанту окупантів, який багато разів намагався висадитись у Києві та на околицях. Загинув у бою з переважаючими силами противника, але затримав ворога. Герой України. Посмертно.

Історія звитяг героя
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Нескорені
Ірина Терехович - командир відділення гірсько-штурмового батальйону, позивний - "Незламна". До війни жила в Криму, після анексії виїхала, щоб боротися за Україну. Мати трьох дітей пліч-о-пліч із чоловіками воює на сході країни з 2015 року, пройшла шлях від добровольця до командира протитанкового відділення, зараз керує підрозділом розвідників.
Історія звитяги
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

21967

Binance Coin (BNB)

226.64

Dogecoin (DOGE)

0.06

Litecoin (LTC)

49.06

Theta (THETA)

1.28

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
57,32
-
-
45,68
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,57 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.6

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти