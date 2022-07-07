Симоньян запропонувала збувати крадене в Україні зерно країнам із "пристойною поведінкою"

Пропагандисти обговорюють крадіжку українського врожаю

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Пропагандисти в Росії без соромів міркують, як, за скільки та кому будуть продавати крадене українське зерно та врожай з Херсонської області. У мережі з'явилося відповідне відео.

Такі міркування, зокрема, озвучила кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян.

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"Зараз у Херсонській області, яка, як відомо, аграрна, починає встигати врожай. Весь світ переживає, що буде продовольча криза. Слава Богу, нам переживати про це нема чого, більше того, ми можемо зі світом поділитися — з тими, хто поводиться пристойно. Комусь ми можемо продати, комусь просто допомогти. Слава богу, ми можемо собі це дозволити. Тому що у нас цього року, на відміну від Індії та США, посухи не було, у нас нормальні види на врожай ", — сказала вона.

Симоньян безсовісно розповідає про те, що Росія має вивозити овочі із захоплених територій до окупованого Криму.

"Достигла редисочка, картопля молода, зелень, на Херсонщині, і треба її кудись збувати. Вони (люди на Херсонщині — ред.) дуже розраховують, що це можна буде збувати до Криму", — заявила вона.

Крадіжка врожаю

За попередніми підрахунками, експорт сільськогосподарської продукції за 2022 рік впаде через повномасштабне вторгнення Росії на 65% у порівнянні з 2021 роком. Зокрема, через війну були збої в ланцюжках постачання насіння та добрив, від яких залежать українські фермери. Блокада морського порту Одеси також негативно впливає на експорт та глобальну продовольчу безпеку.

"Сьогодні" писали, що через вторгнення росіян в українських портах заблоковано 4 млн тонн зерна, а також розповідали, як і куди Росія вивозить українську пшеницю.