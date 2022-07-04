СБУ затримала глибоко законспірованих агентів, які здавали позиції ЗСУ на Півдні (відео)

Дані про українських захисників передавали спецслужбам Росії

СБУ в Миколаївській області затримала проросійських зрадників. / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ знешкодила російську агентуру, яка розвідувала позиції Збройних Сил України на Півдні України. У ході спецоперації у Миколаївській області затримали трьох глибоко законспірованих ворожих агентів.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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За даними українських спецслужб, зрадники розвідували бойові позиції та переміщення підрозділів ЗСУ, а також геолокації стратегічних об’єктів критичної інфраструктури в регіоні.

Для маскування злочинних дій зловмисники залучали своїх близьких родичів та інших місцевих жителів як інформаторів. Отримані відомості учасники групи передавали своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень і фотоматеріалів з координатами. Для цього використовували заздалегідь відпрацьовані анонімні Телеграм-канали.

Крім збору розвідданих, зловмисники агітували людей підтримати окупантів і виправдовували їх злочини. Таким чином, вони намагались розхитувати обстановку в регіоні та розширити коло своїх спільників.

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Агентурна мережа була сформована представниками спецслужб РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності.

Під час обшуків за місцями перебування російських агентів правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами незаконних дій.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за такими статтями:

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ч. 3 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України),

ч. 2 ст. 111 (державна зрада),

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України.

Раніше ми писали, що Служба безпеки України затримала агента РФ, який коригував ракетні удари по Яворівському воєнному полігону у Львівській області.

Нагадаємо, у Київській області СБУ нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке діяло на користь спецслужб Росії.