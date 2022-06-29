Російська ракета Х-22 "заблукала" в небі над Одесою

Над Одеською областю наша ППО збила російську ракету Х-22, яка була випущена з літака Ту-22 до Чорного моря. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
"По Одеській області ворожою стратегічною авіацією завдано удару ракетою повітряного базування Х-22, випущеною з літака Ту-22 у напрямку до Чорного моря. В результаті точної роботи сил ППО ракета знищена над полями Одеського району", – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що падіння уламків ракети викликало невелике загоряння, яке швидко погасили люди з розташованої неподалік організації.
Нагадаємо, що загальна кількість ракет, якими Росія вдарила по українських містах з початку повномасштабного вторгнення, становить 2811 штук.
Ситуація в Одесі
- 29 червня в Одесі пролунав вибух. У місті та області було оголошено повітряну тривогу. Жителі міста чули два потужні вибухи. Повідомлялося, що Одеса була атакована двома снарядами. Благо, що жоден з них не долетів за місцем призначення.
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