Росіяни розбомбили єврейський цвинтар у Сумській області у день пам'яті та примирення (фото)

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький опублікував фото наслідків обстрілів окупантів 8 травня. В результаті атаки ворога постраждало єврейське кладовище. Окупанти фактично розбомбили цвинтар.
Про це повідомив Живицький в Telegram.
Очільник Сумської області заявив, що жодного примирення із російським окупантом бути не може, оскільки росіяни у війні проти України поводяться як фашисти.
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"Отак на Сумщині пройшов день пам'яті та примирення. Яке може бути примирення?! Ніколи. Лише повна перемога над фашизмом. Він не зник, сьогодні фашисти – це Росія", – написав Живицький.
Наслідки обстрілу єврейського цвинтара. Фото: Дмитро Живицький
Як уточнив міністр культури Олександр Ткаченко, на території цього цвинтаря поховані євреї – жертви погрому 1918 року. Братське поховання одночасно є могилою цадиків Менахема-Нохіма-Давида Гесельова та Ісраеля-Дов-Бера Нохімова Шум'яцьких.
"Це не тільки пам'ятка історії, це особливий символ для всього єврейського народу. Доказом того, що всі вищі сили все ж таки на нашому боці є те, що могили головних цадиків вціліли. Це дійсно чудо після такого влучання. Місцеві й досі сидять у бомбосховищах, бо сирени не змовкають", – написав Ткаченко.
Про обстріл Сумської області Живицький повідомив о 18:45.
"Відбувся ракетний обстріл території Шосткинського району. Не покидайте укриттів під час повітряної тривоги", – закликав він.
Глава області також закликав не публікувати в соцмережах жодних результатів прильотів.