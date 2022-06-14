Росіяни перевезли полонених азовців. Стало відомо, куди

Джерело у правоохоронних органах РФ розповіло про долю українських захисників

Азовців етапували / Фото: Колаж: Сьогодні

88 бійців українського батальйону "Азов", які були у Маріуполі на металургійному комбінаті "Азовсталь", етапували з Луганська до Суходольської виправної колонії. Про це повідомило джерело правоохоронних органів одного з росЗМІ.

"З СІЗО Луганська до Суходольської виправної колонії етаповано 88 осіб з "Азовсталі", зокрема для проведення з ними слідчих дій", – розповів він.

Як це було

Після 82 днів оборони із зайнятого окупантами Маріуполя почали евакуювати поранених українських військових, які обороняли завод "Азовсталь". Військове командування України наказало зберегти особовий склад захисників. У ніч проти 17 травня понад 250 військових із гуманітарного коридору було виведено на непідконтрольні Україні території.

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З маріупольського металургійного заводу "Азовсталь" вийшли до 1700 українських солдатів .

Українська сторона не розголошувала подробиць евакуації з "Азовсталі".