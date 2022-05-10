Росіяни обстріляли Сумську область з РСЗВ

Російські військові 10 травня завдали удару по регіону, пошкодження уточнюються

Військові РФ продовжують атакувати територію України / Фото: Колаж: Сьогодні

У Сумській області окупанти обстріляли Білопільську громаду з систем залпового вогню. Втрат немає.

Про це повідомив голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький у Telegram.

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"Сумщина. Білопільську громаду обстріляли з систем залпового вогню, які розташовані на території Росії. Втрат немає, пошкодження уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Окупанти атакували Сумську область

Російські окупанти у понеділок, 9 травня, обстріляли Сумську область. Ворог здійснив атаку ввечері. Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький.

"Вечір 9 травня закінчився тривогою та обстрілами. Близько 22-ї години росіяни обстріляли території Новослобідської та Ворожбянської громад", — йдеться у повідомленні.

Живицький зазначив, що втрат внаслідок атаки РФ немає. Інформація про руйнування уточнюється.

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