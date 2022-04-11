Росіяни використовують українських підлітків для розвідки військових позицій – СБУ

Окупанти обіцяють платити гроші за інформацію та запевняють неповнолітніх, що вони не понесуть покарання

Окупанти використовують українських підлітків. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти використовують неповнолітніх українських дітей для розвідки військових позицій ЗСУ. Вони зв'язуються з підлітками як у соцмережах, так і встановлюють контакт напряму.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Так, у Харкові окупанти встановили контакт із неповнолітнім хлопцем через Telegram-меседжер. Рашисти обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції ЗСУ на території міста.

Тим часом на Луганщині двоє російських солдат діяли не через меседжер, а напряму – запропонували 16-річному підлітку гроші в обмін на інформацію про місця розташування та маршрути пересування українських військ. Хлопець злякався, проте окупанти його "заспокоїли": мовляв, ти малолітній, тобі нічого не буде.

На підлітків чекає відповідальність

Завдяки втручанню українських силовиків хлопці не встигли передати інформацію ворогу. Наразі розглядається питання про можливість притягнення правопорушників до кримінальної відповідальності.

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СБУ просять батьків бути пильними щодо переписок та контактів своїх синів і дочок. Українські спецслужби нагадують, що в Україні відповідальність за злочини настає при досягненні особою 16 років, а в окремих випадках – з 14 років.

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