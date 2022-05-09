Росіяни бомбять свої позиції – що задумали окупанти

Армія Путіна живе останнім днем

Окупанти змінили тактику, немає контактних боїв / Колаж "Сьогодні"

Те, що відбувається на фронті та поведінка російських військових вдома свідчать, що Росія змінила тактику ведення війни і водночас вирішила оголити свої кордони.

Про це розповів генерал-майор СБУ Віктор Ягун ведучому Микиті Міхальову в ефірі загальнонаціонального марафону на каналі "Україна24".

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Зміна тактики

На думку експерта, росіяни намагаються за рахунок далекобійної артилерії зачищати території та убезпечити себе та свою броньовану техніку від подальших наступів.

"Є інформація, що росіяни скидають бомби із літаків на свої позиції. Окупанти змінили тактику, немає контактних боїв, більше боїв артилерії. Ворог справді намагається дистанціюватися від наших підрозділів, бо вони не мають підрозділів, які могли б звільняти ту чи іншу частину", – розповів генерал Ягун.

Наші війська також змінили тактику ведення боїв.

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"Ми намагаємося уникати артилерійських нападів, маневрувати малими групами та обходити ті чи інші підрозділи, заходити з тилу. Те, що ЗСУ намагаються зберегти свій особовий склад, створює противнику незручні ситуації та дозволяє звільняти населені пункти, зокрема на Харківщині. У нас основна розвідка, яка визначає ті чи інші логістичні ланцюжки, склади озброєння, штаби та центри прийняття рішень. Вони знищуються силами артилерії чи безпілотників, а коли особовий склад агресора залишається без боєприпасів, палива та командування, він дезорганізований та змушений відступати ", – розповідає генерал-майор СБУ.

Ворог збентежений

За словами Ягуна, росіяни не розуміють, чому ми не наступаємо та не витрачаємо свої боєприпаси.

"Ми якщо стріляємо, то досить помірковано і лише по тим цілям, які нам дійсно потрібні. Зате окупант накриває міста і знищує їх вщент. Ось вони так взяли Попасну, 90% будинків зруйновано, і що вони з нею тепер робитимуть? Кількість ракет плюс-мінус відома, вони реально використали 70% своїх ракет. Захищати інші рубежі своєї країни Росії немає ким, а поповнити запаси – нічим. Тому складається враження, що вони живуть останній день і що Україна – це все, що вони прагнуть завоювати чи знищити. Як вони діятимуть далі – незрозуміло. На ЧФ Росії залишився боєзапас, якого достатньо для одного залпу. Далі потрібно підтягувати логістику, яка нині знищена", – резюмував експерт.

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Обстановка