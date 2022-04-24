Росія намагається врятувати із затонулої "Москви" ракети та секретні документи

На місце аварії крейсера відправили рятувальний корабель

Росія хоче врятувати секретні документи із крейсера "Москва". / Фото: Колаж: Сьогодні

На місці, де затонув російський крейсер "Москва", працює спеціальний рятувальний корабель "Комуна" Його спустили на воду ще в 1912 році і він вважається одним із найстаріших бойових кораблів у озброєнні російського ВМФ.

Про це пише Bild.

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Рятувальний корабель працює для того, щоб дістати з ракети, що затонула "Москва", якими був оснащений корабель. Крім того, Росія намагається врятувати секретні документи та військове обладнання.

"Через розміри Москви (187 метрів у довжину) 110-річній Комуні навряд чи вдасться підняти з глибини затонулий крейсер цілком. Але будуть спроби врятувати протикорабельні та зенітні ракети, якими був оснащений корабель, а також секретні документи та військове обладнання", – пише видання.

Росія продовжує брехати про долю екіпажу "Москви"

Батьки терміновиків, які загинули на флагмани Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва", стверджують, що командування ЗС РФ бреше про те, що насправді сталося з військовослужбовцями. Їм кажуть, що солдати зникли безвісти та більше жодної інформації не дають.

Батьки матросів самостійно намагаються знайти своїх дітей. У ЗМІ потрапили прізвища деяких зниклих безвісти – Микита Сиромясов, Єгор Шкребець, Микита Єфременко, Ігор Кутняк та Леонід Савін.

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За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, ніхто із членів екіпажу "Москви" не вижив – усі загинули. Також була інформація, що з 510 членів екіпажу врятували всього 14 людей та вони перебувають у шпиталі.

Крейсер "Москва" став найдорожчою втратою РФ у війні з Україною. Його ціна – близько $750 млн.

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