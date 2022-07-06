"Росія нами прикривається": "днрівець" відверто висловився про війну – перехоплення

Мобілізований житель ОРДЛО розповів, як до них ставляться окупанти

Розвідка перехопила телефонну розмову мобілізованого з "ДНР" / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти прикриваються мобілізованими жителями "ЛДНР", відправляють їх у гарячі точки та обманюють із виплатами грошей.

Про це розповів "днрівець" з Харцизька в телефонній розмові, перехоплення якої опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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"Нас, б**дь, протягом 8 років є**ли в ж**у б**дь і продовжують далі... Росія, б**дь, нами прикривається, ми на передку стоїмо, а ці "чепушили" х** знає де", – поскаржився він своїй дівчині.

"Днрівець" розповів, як їх обманюють із виплатою грошей:

"За те, що ми стоїмо на передку, нам доплата має бути, 20 тисяч, а її нема. Нас тут немає ні за якими документами".

При цьому він каже, що скаржитися марно:

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"А що ти зробиш? Просто нах** завалять десь і все, як то кажуть – війна все спише".

Мобілізований також скаржиться, що їхній підрозділ не відправляють на ротацію:

"Ми тут знаходимося 2 місяці. Там повинні міняти, а у нас цього не відбувається. Тому що б**дь 30-річні мужики бояться сюди їхати, у них очко грає... Мене ніхто не питав, хочеш ти чи не хочеш, мене просто поставили перед фактом, що я їду".

Замість почестей: військові РФ складають загиблих у штабелі

Раніше СБУ опублікувала перехоплення, де військовий РФ розповідає, як окупанти складають тіла своїх убитих просто неба.

"Вони лежать штабелями. Не в холодильниках, ніде. Просто на вулиці лежать, як дошки. Там запах… шалений", – розповідають один одному росіяни.

Як свідчать попередні перехоплення СБУ, загарбники намагаються приховати масштаби втрат, тому везуть "вантаж 200" уночі та невеликими партіями. І доки тіла чекають своєї черги, починають розкладатися.