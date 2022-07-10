РФ кинула основні сили на стримування контрнаступів ЗСУ – Генштаб

Ворог продовжує обстрілювати українські міста. З Білгородської області по Харкові противник завдав удару "Іскандером"

Генштаб оприлюднив зведення на 10 липня / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупаційні війська ведуть обстріл Харківського та Південнобузького спрямування з метою не допустити наступ Сил оборони України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook .

На Сіверському напрямку противник здійснив обстріл поблизу Бачевська, Миропілля, Володимирівки, Волковки і Волфіного. Неподалік двох останніх завдав ще й авіаударів. Вів повітряну розвідку із застосуванням БПЛА.

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На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на недопущенні просування ЗСУ.

За інформацією Генштабу, ворог з артилерії різних калібрів вчинив обстріл у районах населених пунктів Харків, Російські Тишки, Питомник, Коробочкіне, Іванівка, Дементіївка, Соснівка, Рубіжне та Слатине. Також було зафіксовано авіаудар поблизу Верхнього Салтова. З території Білгородської області крилатою ракетою типу "Іскандер" супротивник обстріляв Харків.

На Слов'янському напрямі російські військові здійснював вогневе ураження позицій ЗСУ, провів розвідку боєм штурмовою групою в районі населеного пункту Долина, успіху не мав, відійшов.

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Із ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв райони Долини, Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки, Андріївки, Вірнопілля, Великої Комишувахи, Краснопілля та Нової Дмитрівки.

На Краматорському напрямі активні дії ворог не проводив лише було помічено переміщення окремих підрозділів у район Білогорівки. У районах населених пунктів Сіверськ, Переїзне, Григорівка, Верхньокам'яне та Білогорівка ворог вів обстріли з мінометів, ствольної артилерії, завдав кілька авіаударів неподалік Слов'янська, Сіверська та Серебрянки.

На Бахмутському напрямку активних дій окупанти також не проводили. Ворожі обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Вершина, Зайцеве, Покровське, Веселе, Івано-Даріївка та Вуглегірська ТЕС. Авіаційні удари завдано недалеко від Берестового та Спірного.

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На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках , З метою сковування, противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дослідне, Авдіївка, Мар'їнка, Павлівка, Вугледар, Золота Нива, Комар, Гуляйполе, Оріхів, Малі. Завдав авіаційних ударів у районах Кам'янки, Малих Щербаків та Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку російські військові концентрують зусилля на недопущенні настання Сил оборони України. Окупанти обстріляли зі ствольної артилерії райони Лозового, Пост Покровського, Українки, Партизанського, Любомування, Кобзарцев та Широкого.