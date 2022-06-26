Резніков розповів, якою має бути відповідь Європи на ракетні удари РФ

Реакція європейських країн "повинна складатися з двох частин"

Резніков зазначив, що дії Росії є загрозою всій Європі/Фото: колаж: "Сьогодні"

Ракетні обстріли України, які російські окупанти вчиняють з території РФ, Білорусі чи з Каспійського моря, є викликом для безпеки усієї Європи. Швидка відповідь на нього має "складатися з двох частин".

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

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"Російські терористи вчинили чергові воєнні злочини – обстріляли ракетами низку мирних українських міст. Підлість цих атак у тому, що вони здійснюються або з глибини території РФ, або з території білорусі чи з акваторій Каспійського та Чорного морів. Це стратегічний виклик для безпеки усієї Європи. Швидка відповідь на цей виклик має складатися з двох частин", — написав Резніков у Facebook.

Він зазначив, що перший складник – це посилення санкцій.

"Щоб РФ не могла виготовляти і підтримувати у робочому стані високотехнологічну зброю, яка зараз містить численне комплектовання, що постачається компаніями з країн НАТО", — написав міністр.

Другий складник — якнайшвидше розгортання ефективної системи ППО/ПРО в Україні.

"Це додаткові 500-1000 км безпеки для кожного європейського міста. Це дуже наочний і логічний крок, який має бути закріплений у стратегії Північноатлантичного альянсу", — наголосив Резніков.

Він вважає, що довгострокова відповідь також очевидна. Умовою діалогу про відновлення відносин цивілізованого світу з Росією має стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста.

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"Глибина та параметри демілітаризації мають бути визначені фахівцями", — додав Резніков.

Ранковий ракетний удар по Києву

Сьогодні вранці ворог обстріляв Київ, російська ракета влучила у багатоповерхівку на Лук'янівці. Про це повідомили в ДСНС України на своїй сторінці у Facebook.

"26 червня о 06:29 до ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу в Шевченківському районі столиці", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники встановили, що внаслідок ворожого обстрілу зайнялося у 9-поверховому житловому будинку на загальній площі 300 кв. м із частковою руйнацією 7, 8 та 9-го поверхів.

За інформацією ДСНС, наразі тривають заходи щодо ліквідації пожежі та порятунку людей.

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За словами радника глави МВС Антона Геращенка, одна ракета влучила у житловий будинок на вулиці Татарській (станція метро "Лук'янівська").

"Будинок горить. Працюють рятувальники та поліція. Мітили знову в завод Артема", – повідомив він.

За словами рятувальників, 7-річну дівчинку дістали з-під завалів та за допомогою медичних нош транспортували і передали медичним працівникам "Охматдиту". Її 38-річну маму рятувальники витягли з-під руїн будинку.

Як стало відомо, постраждалу дівчинку звати Євгенія. Її мама Катерина – громадянка РФ, але вже 10 років живе в Україні, де вийшла заміж та народила дитину. За словами одного з джерел, паспорт Катерини знайшли на вулиці, посічений осколками.

Батько сім'ї – 37-річний Олексій – загинув.

Як заявив глава Нацполіції Ігор Клименко, внаслідок обстрілу будинку в Шевченківському районі столиці поранено п'ятьох осіб.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що загалом з будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, евакуювали 25 мешканців.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в Енергодарі окупанти вигадали бізнес на крові. Також ми писали, що окупанти вдарили ракетами по Сарнах, є загиблі та поранені.