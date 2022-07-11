Розвідка Британії озвучила руйнівну кадрову проблему для армії РФ

Британці розповіли про напрям, де настають війська РФ

Окупант РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Війська РФ продовжують артилерійські обстріли у північному секторі Донбасу. Проте якихось серйозних територіальних поступів не було.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

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"Українські сили продовжували чинити локальний тиск на російський оборонний рубіж на північному сході Херсонської області, також, ймовірно, не домігшись територіального успіху",- йдеться в повідомленні.

Як наголошується у зведенні, російське інформаційне агентство, що базується в Далекосхідному районі озера Байкал, опублікувало відео, в якому дружини солдатів 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу (СВО) безпосередньо звертаються до місцевого політика із закликом про те, щоб їхні чоловіки повернутися додому зі служби в Україні. Одна жінка заявила, що особовий склад 5-ї окремої гвардійської танкової бригади "психічно і фізично виснажений", оскільки перебуває на дійсній бойовій службі з 24 лютого 2022 року.

"Відсутність запланованих перерв в інтенсивних бойових умовах, швидше за все, є однією з найбільш руйнівних з багатьох кадрових проблем, які Міноборони Росії намагається вирішити серед розгорнутих сил", – йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Раніше ми повідомляли, що Росія випускає із в'язниць убивць, щоб відправити воювати в Україну.

Також нагадаємо, що російські солдати почали допомагати Україні "мінусувати" бойову техніку.