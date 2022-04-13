Працює полк "Азов"! Відео знищення ворожої техніки в Маріуполі

Українські військові завдали ще одного удару по російських окупантах

"Азов" вдарив по ворожій техніці в місті. / Фото: ТСН, Колаж: Сьогодні

Полк "Азов" завдав ще одного удару по російських окупантах у Маріуполі.

У Мережі з'явилося відео, на якому палає ворожа техніка.

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Звернення до світу

Полк "Азов" звернувся до світу з проханням вийти на площі своїх міст під синьо-жовтими прапорами на підтримку України.

"Закликайте своїх політиків до реальних дій у боротьбі зі злом! Щоб звільнити Маріуполь, Херсон, Ізюм та інші міста України, які стали заручниками у цій війні. Допомагайте нашій владі бути почутою", – заявив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламара з позивним "Калина".

Нагадаємо, в Маріуполі підрозділи 36-ї бригади морської піхоти внаслідок складного та ризикованого маневру прорвалися на з'єднання з полком "Азов". Про результати розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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