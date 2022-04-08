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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Путін уже розв'язав Третю світову війну – експерт

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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8 квітня, 15:16
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Експерт вважає, що протистояння вже почалося і основна фаза – справа часу
Володимир Путін уже дав старт Третьій світовій війні
Володимир Путін уже дав старт Третьій світовій війні / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна в Україні може закінчитися зміною геополітичного майбутнього світу та зміною міжнародних відносин протягом наступних двох-трьох років. Про це розповів директор аналітичного підрозділу Національної розвідки США Метью Берроуз, пише НВ.

За його словами, Третя світова війна вже розпочалася, також він розповів, як можуть розвиватися подальші події між Україною, США та Росією.

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Після того, як Зеленський відмовився від умов Москви, Захід почав активно постачати Україні зброю. Потім слідує різка ескалація, яка руйнує глобальне табу застосування ядерної зброї. Путін уповноважить свої сили підірвати тактичну ядерну ракету на українській стороні кордону з Польщею в малонаселеному районі, не завдаючи прямого удару по притулку США/НАТО, проте посилаючи переконливий сигнал про свою незгоду з його існуванням.

У відповідь на це Сполучені Штати висувають умови припинення конфлікту між Росією та НАТО: Росія має негайно вивести війська з усієї України, включаючи Крим та регіон Донбасу і що ніхто нічого не обіцяє, що Україна не вступатиме до НАТО.

Для зняття всіх санкцій Росія має виплатити репарації за збитки, завдані Україні.

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Путін погоджується на переговори, але цурається умов, висунутих США та їх союзниками. НАТО у відповідь запускає кілька звичайних крилатих ракет, щоб знищити російську військову базу в Україні неподалік кордону з Росією. Росія у відповідь завдає ще двох ударів тактичними ядерними ракетами, цього разу за кордоном з Україною у Польщі.

Відбувається серія обмінів ядерними ударами: США підривають російські військові об'єкти, а Росія завдає ударів по базах НАТО в Німеччині та об'єктах США на Гуамі та Алясці. Незважаючи на те, що основна увага приділяється військовим цілям, внаслідок ударів гинуть тисячі мирних мешканців.

На тлі цього зростає занепокоєння з приводу нових смертей унаслідок радіаційного отруєння. І Сполучені Штати, і Росія використовують штучний інтелект та наступальні кібератаки, щоб вивести з ладу ядерну інфраструктуру управління та контролю один одного у космосі.

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Третя світова війна вже на підході

Війна в Україні може перерости у Третю світову, чого намагається уникнути нинішній глава Білого дому Джозеф Байден. І саме тому не допомагає Україні здобути у Польщі винищувачі, а також відмовляється закривати повітряний простір над нашою країною. Екс-президент США Дональд Трамп вважає, що Росія не збирається зупинятися у досягненні своїх цілей через те, що серед нинішньої американської адміністрації ніхто не може поговорити з нею, зокрема з президентом Володимиром Путіним.

Президент США Джозеф Байден вкотре повідомив, що його країна не запроваджуватиме сухопутні сили в Україну, оскільки у такому разі розпочнеться Третя світова війна.

Крім того, третя війна може розпочатися через захист Росією власних територій та інтересів.

Американський військовий аналітик Ніл Фергюсон заявляв, що світ на порозі Третьої світової війни і якщо дві ядерні держави не відмовляться від цієї ідеї – це може знищити більшу частину людства.

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