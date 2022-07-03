Путін зруйнував сім'ю матроса із крейсера "Москва". Дружина кинула чоловіка заради похоронних за сина

Росіянин у соцмережах розповів про грабіж і про знаки згори

Війна в Україні знищила не одну родину в Росії, але це нікого не хвилює у Кремлі / Колаж "Сьогодні"

Розв'язана міжнародним військовим злочинцем Володимиром Путіним війна в Україні приносить чимало лиха і громадянам Росії. Так сталося із родиною матроса-строковика Єгора Шкребеца, який загинув на крейсері "Москва", що затонув біля берегів захопленого російськими окупантами острова Зміїний. Стало відомо, що від батька Дмитра Шкребеца пішла дружина, яка заблокувала всі банківські картки сім'ї.

Про це Дмитро Шкребець повідомив на своєму обліковому записі в соцмережах.

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Гроші – дорожче

Спочатку Дмитро Шкребець повідомив, що дружину викрали – просто жінка одного прекрасного дня не повернулася додому.

Щоправда, трохи згодом чоловік зрозумів, що його дружина не цікава жодним викрадачам. Натомість їй виявилися цікавими державні виплати у розмірі 7 млн рублів (123 тисячі доларів), які родина Шкребеца отримала від уряду Росії замість загиблого на війні з Україною сина.

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Трохи згодом чоловік зрозумів, що були знаки згори, але він вчасно їх не помітив.

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А потім опублікував пост, з натяком на те, що Путін зруйнував його сім'ю та життя.

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