Путін зруйнував сім'ю матроса із крейсера "Москва". Дружина кинула чоловіка заради похоронних за сина

Розв'язана міжнародним військовим злочинцем Володимиром Путіним війна в Україні приносить чимало лиха і громадянам Росії. Так сталося із родиною матроса-строковика Єгора Шкребеца, який загинув на крейсері "Москва", що затонув біля берегів захопленого російськими окупантами острова Зміїний. Стало відомо, що від батька Дмитра Шкребеца пішла дружина, яка заблокувала всі банківські картки сім'ї.
Про це Дмитро Шкребець повідомив на своєму обліковому записі в соцмережах.
Гроші – дорожче
Спочатку Дмитро Шкребець повідомив, що дружину викрали – просто жінка одного прекрасного дня не повернулася додому.
Щоправда, трохи згодом чоловік зрозумів, що його дружина не цікава жодним викрадачам. Натомість їй виявилися цікавими державні виплати у розмірі 7 млн рублів (123 тисячі доларів), які родина Шкребеца отримала від уряду Росії замість загиблого на війні з Україною сина.
Трохи згодом чоловік зрозумів, що були знаки згори, але він вчасно їх не помітив.
А потім опублікував пост, з натяком на те, що Путін зруйнував його сім'ю та життя.
Нагадаємо
- У Чорноморській операційній зоні з ПКР "Нептун" 13 квітня був вражений крейсер "Москва" – флагман Чорноморського флоту Росії. Внаслідок точного влучення корабель отримав суттєві пошкодження, виникла пожежа і в результаті крейсер затонув з частиною екіпажу.
- Батьки строковиків, які загинули на флагмані Чорноморського флоту РФ, швидко почали повідомляти у соцмережах, що командування ЗС РФ бреше про те, що насправді сталося з військовослужбовцями. Їм кажуть, що солдати зникли безвісти та більше жодної інформації не дають.
- Батьки матросів самостійно намагалися знайти своїх дітей. У ЗМІ потрапили прізвища деяких зниклих безвісти – Микита Сиром'ясов, Єгор Шкребець, Микита Єфременко, Ігор Кутняк та Леонід Савін.
- До речі, згідно з постами Шкребеца до загибелі сина він підтримував спецоперацію проти Росії. До вдалої поразки двома українськими ракетами наземного базування "Р-360 Нептун" флагмана ЧФ Росії крейсера "Москва" його екіпаж готувався десантуватись в Одесі.
- Знищений українськими ракетами "Нептун" крейсер "Москва" став найдорожчою втратою РФ у війні з Україною . Його ціна – близько $750 млн.