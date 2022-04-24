Путін провалив бліцкриг в Україні з двох причин – Жданов

Наступ РФ не став для українських військових повною несподіванкою

Жданов назвав головні причини провалу російського бліцкригу в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін, плануючи бліцкриг проти України, не врахував ментальність українців Крім того, з найкращого боку себе показали українські воєначальники.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

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"Ніхто не очікував такого опору, ніхто не очікував єднання. Вони не врахували нашу ментальність, того, що тут влада і народ, особливо в критичних ситуаціях, стають одним цілим. Це перший момент. Ну і другий момент: я все-таки віддав би належне нашим воєначальникам", – пояснив він.

За словами Жданова, українське командування, "схоже, було готове до такого розвитку подій".

"Ми почали палити колони з перших кілометрів вторгнення на нашу територію, коли вони йшли практично похідним маршем і без прикриття. Я скажу, що це зіграло, можливо, одну з головних ролей у тому, що у них до підходу до Києва вже не вистачало сил та засобів для того, щоб організувати якийсь опір", – зазначив військовий експерт.

Жданов також додав, що важливим фактором успішної оборони ЗСУ на київському напрямку стало оперативне знищення мостів.

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"Річка Ірпінь стала величезною перешкодою – підірвали дамбу на водосховищі, і почалося затоплення заплави", – сказав він.

Арестович спрогнозував, коли завершиться наступ РФ

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія намагатиметься наступати на окремі території України до Нового року

"За два, максимум три тижні активна фаза загасає. Вони до 9 травня оголошують якісь проміжні перемоги, кажуть, що завдання виконане, і пропонують вступити в перемовини... Росія спробує накопичити ще резерви, щоб періодично робити якийсь напівнаступ. І десь до кінця серпня вони можуть спробувати ще кудись там наступити. Це буде як операція на сході, а то ще й менше за масштабом", – сказав Арестович.

Якщо наступ улітку провалиться, то РФ спробує ще накопичити сили і в жовтні вдасться до нового наступу.

"Так може й до Нового року йти. Треба розуміти, що це вже не буде активною війною", – стверджує Арестович.

Озвучено втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно склали:

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