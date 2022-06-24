"Приземлили назавжди". Українські військові збили ворожий літак

Усього збитих літаків уже 217

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Український десантник збив російський винищувач Су-25. Броньований літак окупантів назавжди приземлено з ПЗРК "Ігла". Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Зробив це воїн підрозділу протиповітряної оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України. На якому саме напрямку це сталося, не уточнюється.

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Це вже 217 збитий літак в активі українських захисників.

Нагадаємо, 18 червня в Донецькій області українські військові також знищили ворожий літак Су-25 за допомогою ПЗРК "Ігла". Це зробила 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців.

Втрати Росії

З початку вторгнення до України станом на ранок 24 червня російські військові втратили 34 530 осіб особового складу, а також багато військової техніки. Минулої доби ЗСУ ліквідували 100 окупантів. За даними відомства, минулої доби армія РФ зазнала найбільших втрат на Бахмутському та Слов'янському напрямках.

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Загальні бойові втрати окупантів на 24 червня орієнтовно становлять: