Засуджений у "ДНР" до страти британець зателефонував близьким і попрощався

Велика Британія ще не робила спроб вести переговори

Британському бійцю повідомили, що страту буде виконано. / Фото: Колаж: Сьогодні

Полонений британець Ейден Еслін, який захищав Україну від російських окупантів, заявив, що його стратять у "ДНР". Поговоривши із сім'єю телефоном, військовий повідомив: йому сказали, що "час минає".

Про це пише The Telegraph.

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"Час минає"

Британському бійцю, засудженому до страти, повідомили, що вирок буде виконано.

Ейден Еслін, 28 років, і Шон Піннер, 48 років, були захоплені в полон в обложеному Маріуполі у квітні після того, як їхній підрозділ здався. Військові стримували російську армію протягом 48 днів.

Видання пише, що "Верховний суд ДНР" засудив обох за спробу "насильницького захоплення влади".

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"Чоловікам сказали очікувати розстрілу після того, як вони визнали себе винними в "найманстві та терористичній діяльності". У середу ввечері родина Есліна повідомила Бі-бі-сі, що його викрадачі повідомили йому, що Велика Британія ще не робила жодних спроб вести переговори від його імені", – йдеться в повідомленні.

Памела Голл, бабуся Есліна, розповіла, що сім'я розмовляла з ним телефоном. У розмові військовий сповістив: йому сказали, що "час минає".

"Немає слів, просто немає слів. Це має бути найгіршим кошмаром для всіх, коли члену вашої родини загрожують ось так. Ейден був дуже засмучений, коли сьогодні вранці зателефонував своїй матері. Суть у тому, що Ейден сказав, що "ДНР" повідомила йому, що ніхто з Великої Британії не вступав у контакт і що його стратять", – повідомила вона Бі-бі-сі.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що на Донбасі були взяті в полон "денацифікатори" з вентилятором та чайником. Також президент України Володимир Зеленський розповів, хто керує процесом визволення українських полонених.