Свято для своїх: на "Дні Росії" в Херсонській області охоронців було більше, ніж глядачів

Коли окупанти святкували день своєї країни, то херсонці вмикали на вулицях гімн України, розвішували жовто-сині стрічки, мотиваційні листівки і наносили всюди патріотичні графіті

Херсонцям не потрібні чужі свята/Фото: колаж: "Сьогодні"

Жителі Херсонської області проігнорували святкування "Дня Росії". На "святі" окупантів охоронців зі зброєю було більше, ніж звичайних людей.

Про це повідомляє оперативне компандування "Південь".

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"Жителі Херсонщини проігнорували святкування дня Росії, навіть попри спроби підкупу продуктовими наборами. У своїх звичаях рашисти привезли заангажовану публіку, якою намагалися створити ілюзію народного гуляння і підтримки для пропагандистських ЗМІ. Але старання були марні – на їх недо-святі охоронців зі зброєю було більше, ніж глядачів", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що херсонці вмикали на вулицях гімн України, розвішували жовто-сині стрічки, мотиваційні листівки і наносили всюди патріотичні графіті.

Останній день Росії

У Києві 12 червня під російським посольством пройшла акція "Останній день Росії", присвячена дню РФ. Перед будівлею повісили банер, а також поставили могильний вінок. Крім того, ще один росіянин, котрий прийшов на акцію, спалив свій російський паспорт. В акції взяли участь громадяни РФ, а також політичні мігранти.

Російський опозиціонер в еміграції Андрій Сидельников наніс напис "Останній день Росії" на банері, поставив під ним могильний вінок і розсипав кулі, які вбивали українських громадян.

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Ще один росіянин, котрий прийшов на акцію, спалив свій російський паспорт. Чоловік живе в Україні вже майже рік і з початком війни зрозумів, що не хоче мати нічого спільного з країною-агресором.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, як окупанти зганьбилися з "днем Росії" в Херсоні. Також ми розповідали про ключові цілі російських окупантів в Україні.