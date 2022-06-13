Посол Великої Британії побувала в Гостомелі: які сліди окупації її вразили (фото)

Мелінда Сіммонс розповіла про те, що побачила в селищі

Посол розповіла про графіті російських військ в одній із будівель у Гостомелі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відвідала Гостомель Київської області, де побачила графіті в одному з будинків, де перебували російські окупанти.

Про це вона повідомила в себе на сторінці у Twitter.

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"Трохи прозріння"

"Показані графіті російських військ у будівлі, яку вони займали ненадовго. "Скоро додому?" – каже один. У іншого є два підходи до логотипу Nike. Третє "Sorry" намазано поруч із величезною діркою у стіні. Це не мистецтво. Але це трохи прозріння", – зазначила посол.

I visited Gostomel. Shown troops graffiti в будівництві їх зроблено для шорти while. Home soon? says one. Інші мають 2 років на Nike logo. A 3rd sorry daubed next to a huge hole in the wall. Its not art. But it is a bit of an insight. pic.twitter.com/YyRW8QATGH - Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) June 13, 2022

Раніше Мелінда Сіммонс розповіла, що в Кремлі сподіваються, що західні країни втомляться від війни та перестануть активно підтримувати ЗСУ. А восени президент РФ Володимир Путін зможе вдатися до шантажу. Також вона заявляла, що російські окупанти зробили зґвалтування своєю "зброєю війни".