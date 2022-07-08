Повне свавілля. У Каховці окупанти без пропуску не пускають до шкіл та дитсадків (фото)

Свої правила загарбники запровадили, "щоб уникнути негативних наслідків саботажу"

Військові РФ вводять свої правила у Херсонській області. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

У тимчасово захопленій Каховці Херсонської області російські окупанти вкотре влаштували свавілля. Так, вони запровадили контрольно-пропускний режим на території КП, шкіл та дитячих садків міста.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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У Мережі показали розпорядження Каховського "адміністративного району". Там сказано, що людям без "перепустки" вхід суворо заборонено.

"Щоб уникнути негативних наслідків саботажу, запровадити контрольно-пропускний режим на території підприємств житлово-комунальної структури, середньоосвітніх та дошкільних навчальних закладів Каховського адміністративного району, а саме: заборонити допуск осіб, які не мають посадових обов'язків перед вищевказаними об'єктами комунальної власності", – сказано у заяві окупантів.

Заява російських окупантів

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Ситуація у Херсонській області

Голова Олешківської об'єднаної територіальної громади Євген Рищук звернувся до місцевих жителів із закликом триматися якнайдалі від об'єктів, де розташована техніка та особовий склад ЗС РФ, щоб не бути живим щитом для окупантів.

Нагадаємо, у Херсонській області російські окупанти бояться не лише Збройних сил України, а й навіть мирних мешканців. Тому регіоном вони пересуваються з охороною і на броньованих машинах. Також загарбники ходять у бронежилетах.

Народному депутату, ексчлену фракції "Слуга народу" Олексію Ковальову, який співпрацює з окупантами на Херсонщині, повідомлено про підозру у державній зраді та підсобництві державі-агресорці.

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Раніше ми розповідали, що на Херсонщині йде послідовне знищення ворога в тилу. Зокрема, там підірвали російський склад боєприпасів.