Під Сєвєродонецьком поранили двох міжнародних журналістів

Жодних деталей з приводу інциденту надано не було

Під Сєвєродонецьком поранено двох журналістів Reuters. Колаж "Сьогодні".

Двоє журналістів Reuters потрапили під обстріл біля Сєверодонецька та отримали поранення.

Про це CNN заявив спікер Reuters.

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Деталі

"Під час відрядження два журналісти Reuters отримали легкі травми, потрапивши під обстріл на шляху до Сєверодонецька", – зазначили в Reuters.

Зазначається, що фотограф Олександр Єрмоченко та оператор Павло Клімов їхали з Рубіжного. У Reuters інформують, що поки що не вдалося встановити особу загиблого.

При цьому Єрмоченко та Климов були доставлені до лікарні в Рубіжному, де їм надали першу допомогу. У першого діагностували невелике осколкове поранення, у другого – перелом руки.

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Жодних деталей щодо інциденту надано не було.

Зеленський розповів, скільки журналістів загинули через вторгнення Росії

Президент України Володимир Зеленський прокоментував загибель на Донбасі французького журналіста Фредеріка Леклерка через обстріл армії РФ. За його словами, з 24 лютого загинули вже 32 журналісти .

"Сьогодні на Луганщині окупанти зірвали евакуацію з районів бойових дій, обстрілявши машину, яка їхала за місцевими. Від смертельного поранення під час цього обстрілу загинув французький журналіст Фредерік Леклерк. Він працював на французький телеканал BFM TV. Трохи більше місяця тому я дав інтерв'ю саме цьому телеканалу. Це було моє перше інтерв'ю представникам медіа Франції за час повномасштабної війни. Мої щирі співчуття колегам та рідним Фредеріка. Він став 32-м медійником, який загинув після 24 лютого".

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