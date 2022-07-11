Під Мелітополем окупанти загрожують батькам відбирати дітей через школу

Військові РФ обрали тактику масового залякування селян у Мелітопольському районі

У окупантів не лишилося нічого святого. Фото: колаж "Сьогодні"

У селах під Мелітополем окупанти загрожують батькам відібрати дітей, бо мешканці сіл не хочуть вести дітей до шкіл, захоплених окупантами.

Про це повідомляє РІА Мелітополь.

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Вчора погрози лунали на адресу батьків села Максима Горького Мелітопольського району (Якимівська селищна рада).

""Нова влада" проводила нараду і зазначила, що батьків, які не віддадуть своїх дітей до школи, позбавлятимуть батьківських прав, відповідно, забиратимуть дітей. Швидше за все, такі наради проводяться по селах усього Якимівського району", – повідомляють селяни.

Крім того, стало відомо, що колаборанти вже створюють свої соціальні служби з інспекторами, які б ходили будинками та перевіряли наявність учнів у сім'ї та чи записалися вони вже до школи.

У селах Мелітопольського району колаборанти мають великі проблеми з кадрами. Молодих учителів майже немає, а пенсіонери відмовляються працювати на окупантів.

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Раніше ми повідомляли, що у Мелітополі патріарх Кирило відкриє РПЦ-кабінет.

Також нагадаємо, ЗСУ рознесли військову базу окупантів у Мелітополі.